15 Eylül 2025 Pazartesi
Güncel

Kartalkaya faciasında esas mütalaa: Ergül ile 4 kişiye olası kastla öldürme suçu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada savcı, otel sahibi ve yöneticileri hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından ceza talep etti.

15 Eylül 2025 Pazartesi 18:15
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan dava sürecinde esas hakkında mütalaa mahkemeye sunuldu.

OTEL SAHİBİ İLE 4 KİŞİ HAKKINDA OLASI KAST SUÇLAMASI

Savcılık, otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi ve damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi "olası kastla öldürmek" ve 35 kişiyi "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

AİLE ÜYELERİNE DE CEZA İSTEMİ

Sanıklar arasında otel sahibinin eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras da bulunuyor. Savcılık, bu üç isim için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza talep etti.

