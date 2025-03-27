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Kartalkaya faciasında kritik gelişme! 6 tutuklama kararı daha

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin, 'Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.' ifadelerini kullandı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Kartalkaya faciasında kritik gelişme! 6 tutuklama kararı daha
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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

Tunç, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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