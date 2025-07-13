Kartalkaya yangın faciasında ailesini kaybeden acılı anne: Kızıma sarılarak kurtuldum, herkes hak ettiği cezayı alsın

Olayda eşi Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin Elif Yalçın'ı kaybeden, büyük kızıyla kurtulan Yalçın, 19'u tutuklu 32 sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşmalarına katılıyor.

Yalçın, gazetecilere, büyük bir acıyla sanıkların ifadelerini dinlediğini dile getirerek, "İlk 5 gün boyunca sanık ifadelerini izledik ama kimse sorumluluk almıyor. Bu kadar net. Bir unvanın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi. İnsan kendisini bu kadar küçük düşürmez. Hayret ve acıyla tanık oldum." dedi.

Türk yargısına güvendiklerini ifade eden Yalçın, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ancak sanıkların vicdan göstermesini de bekliyoruz. Çünkü yaşananlar büyük bir vicdansızlık, büyük bir vurdumduymazlık. Verilen ifadelerle adeta bizimle alay ediliyor. Bir kişi çıkıp da 'Ben görevimi yapmadım, bu yüzden buradayım.' demedi. Gözümüzün içine bile bakamıyorlar. Bu insanların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Emsal bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

Yangın gecesine ilişkin de konuşan Yalçın, şöyle devam etti:

"21 Ocak gecesi ben de oteldeydim. Eşim ve küçük kızımı kaybettim. 8. kattaydık, büyük kızıma sarılarak kurtuldum. Odamız ön cepheye bakıyordu, bu tesadüf sayesinde hayatta kaldık ama eşim ve kızım o kadar şanslı değildi. Göz gözü görmüyordu, duman çoktu. Koridorlarda yönlendirme yoktu. Panik içinde rastgele hareket ettik. Eğer o koridorlarda duman tahliyesi yapılabilseydi, biz bugün bunları konuşmuyor olurduk."