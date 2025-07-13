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Kartalkaya yangın faciasında ailesini kaybeden acılı anne: Kızıma sarılarak kurtuldum, herkes hak ettiği cezayı alsın

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangında eşini ve kızını kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, adaletin tecelli etmesi için görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Kartalkaya yangın faciasında ailesini kaybeden acılı anne: Kızıma sarılarak kurtuldum, herkes hak ettiği cezayı alsın
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Olayda eşi Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin Elif Yalçın'ı kaybeden, büyük kızıyla kurtulan Yalçın, 19'u tutuklu 32 sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşmalarına katılıyor.

"KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR"

Yalçın, gazetecilere, büyük bir acıyla sanıkların ifadelerini dinlediğini dile getirerek, "İlk 5 gün boyunca sanık ifadelerini izledik ama kimse sorumluluk almıyor. Bu kadar net. Bir unvanın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi. İnsan kendisini bu kadar küçük düşürmez. Hayret ve acıyla tanık oldum." dedi.

"YAŞANANLAR BÜYÜK BİR VİCDANSIZLIK, BÜYÜK BİR VURDUMDUYMAZLIK"

Türk yargısına güvendiklerini ifade eden Yalçın, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ancak sanıkların vicdan göstermesini de bekliyoruz. Çünkü yaşananlar büyük bir vicdansızlık, büyük bir vurdumduymazlık. Verilen ifadelerle adeta bizimle alay ediliyor. Bir kişi çıkıp da 'Ben görevimi yapmadım, bu yüzden buradayım.' demedi. Gözümüzün içine bile bakamıyorlar. Bu insanların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Emsal bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

Yangın gecesine ilişkin de konuşan Yalçın, şöyle devam etti:

"21 Ocak gecesi ben de oteldeydim. Eşim ve küçük kızımı kaybettim. 8. kattaydık, büyük kızıma sarılarak kurtuldum. Odamız ön cepheye bakıyordu, bu tesadüf sayesinde hayatta kaldık ama eşim ve kızım o kadar şanslı değildi. Göz gözü görmüyordu, duman çoktu. Koridorlarda yönlendirme yoktu. Panik içinde rastgele hareket ettik. Eğer o koridorlarda duman tahliyesi yapılabilseydi, biz bugün bunları konuşmuyor olurduk."

  • Bolu Yangın
  • Grand Kartal Otel
  • Yaprak Yeşilada Yalçın

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