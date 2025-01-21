İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6115
  • EURO
    37,0348
  • ALTIN
    3117.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kartalkaya'da otelde büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güncel

Kartalkaya'da otelde büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA21 Ocak 2025 Salı 07:03 - Güncelleme:
Kartalkaya'da otelde büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- "ŞU ANDA 3 VEFAT, 11 YARALIMIZ VAR"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.