Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda...

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu faciada hayatını kaybedenleri teslim alan yakınları ise cenazeleri memleketlerine götürerek dualarla defnetti.

Yangında yaşamını yitiren TED Ankara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

ÇETİZ AİLESİ

Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

ESLEM UYANIK

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi tören düzenlendi.