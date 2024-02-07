Kartalkaya'da kar kalınlığı 179 cm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|P
|-18
|-1
|Kartalkaya
|S
|-3
|4
|Sarıkamış
|P
|-8
|1
|Palandöken
|P
|-8
|-1
|Ergan
|P
|-6
|1
|Erciyes
|PB
|-4
|5
|Kartepe
|PB
|5
|12
|Uludağ
|P
|2
|10
|Çambaşı
|S
|-1
|6
|Yıldıztepe
|S
|0
|5
|Mersivan
|KY
|-1
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|3
|Ilgaz
|S
|-4
|4
|Yıldız Dağı
|PB
|-2
|6
|Zigana
|P
|-5
|3
|Kop
|P
|-4
|4
|Denizli
|PB
|-2
|8
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli)