Kartalkaya'da otel yangını faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığını bildirdi. Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi. Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanların açıklamalarından satır başları şöyle;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yangında 66 canımızı yitirdik. Yangınla ilgili ilk müdahale 4:15'te yapıldı. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeni ile müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi

- Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren buradaki çalışmaları takip ediyor

- Otelin arka tarafının yamaç olması sebebiyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi.

- Yangının meydana geldiği otel 12 katlı olup, yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 51 yaralımız var bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor.

- Durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu kritik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İş sağlığı güvenliği olarak buradayız. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar.

- Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.66 vatandaşımızı kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Biz de iş sağlığı güvenliği olarak bakanlık olarak buradayız. 4 başmüfettişimizi gönderdik olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy : Otel'in itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrolleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından olumsuz durum bulunmamış. Süreç devam ediyor.

- Otel'in 2021 ve 2024 yılları arasında denetimleri yapılmış bu denetimler sırasında işyeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş.

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