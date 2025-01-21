Kartalkaya'da otel yangını faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığını bildirdi. Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi. Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 76'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangınında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini açıklayarak, "İdari soruşturmayı da İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Bütün süreçlerle birlikte, ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı incelenecek. Buna vesile olup da canımızın yanmasına sebep olan hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şuana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı. İhbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'de yapıldı. Şuan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma arama kurtarma (JAK), Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünden toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor" dedi.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Otelin arka tarafının yamaç olması sebebiyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi. İçişleri Bakanlığımızca yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ve 5 savcımız da burada bilirkişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları an be an takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum"

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına ilişkin, "51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik." dedi.

Bakan Memişoğlu, yangının yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayla ilgili büyük üzüntü ve acı yaşadıklarını ifade etti.

"51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

"2 YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "2 yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 4 başmüfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türk milletine başsağlığı diledi.

"HATA, İHMAL NE VARSA BİLİN Kİ HEM ADLİ HEM DE İDARİ MUTLAKA GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Ardından yeniden söz alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Pek çok sorunuzun olduğunu biliyoruz. Acımız büyük, yüreğimiz dağlı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada. Onunla beraber 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişiler burada. Hepimizin merak ettiği, bu adli soruşturmayla yangının sebebi, bir ihmal ve kusur varsa, yüce Türk milleti adına bu soruşturmada ortaya çıkacak. Şuan için gözaltı yok ama arkadaşlarımız çalışıyor. İdari soruşturmayı da İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Bütün süreçlerle birlikte ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı incelenecek. Buna vesile olup da canımızın yanmasına sebep olan hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır" cümlelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı: "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

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