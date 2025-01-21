Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

Siyasilerden Kartalkaya'daki otelde hayatını kaybedeneler için başsağlığı mesajı İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

3 kişinin otelden atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir."

- "Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar esas alınmalıdır"

Medya kuruluşlarının da bu süreçte hassasiyet gözeten sorumlu yayıncılığı öncelemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Yüreğimizi dağlayan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bu arada bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

ÖLÜMDEN ÇARŞAFLARLA KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

BOLU'DAKİ OTEL YANGINININ ARAŞTIRILMASI İÇİN 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN, KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

KARTALKAYA'DA YANAN OTELİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otelin içi görüntülendi.

Otelde yangın nedeniyle zarar oluştu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde facia! Yanan otelin içi görüntülendi

RTÜK'ten otel yangıyla ilgili yayınlar hakkında uyarı

Çarşaflarla ölümden kurtuluş

Bakanlar bölgeye gitti