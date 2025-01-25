Kartalkaya'daki faciada sır 1,5 saat! Kafaları karıştıran açıklama

Bolu İtfaiyesi, Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili ilk ihbarın 03.30'da yapıldığını, 54 dakika sonra olay yerine ulaşıldığını açıkladı. Görgü tanıkları yangının saat 02.00'da başladığını; bir çalışan da saat 03.00'da yangından haberdar olduğunu söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gecesi alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'de 78 cana mal olan yangınla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen raporda yangının 4. kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı belirtildi. Yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati 04.24 olarak kayıtlara geçti.

'KALKIN, YANDAKİ OTEL YANIYOR'

Görgü tanıklarının ifadeleri kafalarda soru işaretine neden oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yan otelde konaklayan Emine Benli, "Saat gece 02.00 gibi otelin görevlileri kapıları çaldılar. 'Karşı otelde küçük bir yangın var. Odalardan çıkmayınız ve sakin olunuz' diye bizi uyardılar" dedi. Otelin kat görevlisi İbrahim Elvermez de yangın başladığında uykuda olduğunu ve çocukların sesine uyandığını söyledi.

SAAT 03.00'DA ALEV ALEV

Facianın yaşandığı geceyi anlatan Elvermez, "Saat 03.00'a doğru geliyordu uykudan kalktım. Bir ses duydum, arkadaşlar tartışıyor sandım. Pencereyi açar açmaz üstte bir alev gördüm. Ve çocukların sesi. Pencereden kendimi attığım gibi insanlar direk kendilerini atmaya başladılar" diye konuştu. Yangın ihbarı itfaiye kayıtlarına göre 03.30'da yapılmış olsa bile, alevlerin bu saatten önce yayılmaya başladığı tahmin ediliyor.

ÇATIDA ÖLÜM KAPANI

Kral dairesinin ve otel personeline ait odaların bulunduğu en üstteki 2 katın kaçak olduğu iddia edildi; en çok can kaybı da buralarda yaşandı. Ölen aşçı Eslem Uyanık ve Esra Nazik ile garson Şevval Şahin aynı odayı paylaşıyordu, hemşire Dilara Ermanoğlu ise yan odadaydı. Yangın anında babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12. kattan atlayan Şahin de kurtulamamıştı.

MUTFAK AHŞAP TAVAN REÇİNE!

İtfaiye raporuna göre yangın 4. kattaki mutfak/restoran bölümünden başladı. Yangın öncesi ait fotoğraflarda restoranın tavanının OBS adı verilen reçine içerikli ahşap plakalarla kaplı olduğu görüldü. Mutfağın genel dekorasyonunun, masa-sandalyelerin, hatta kirişlerin bile ahşap olması da dikkat çekti.

'KASIT YOK'

İtfaiye raporda, binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekildi.

ÖLEN 78 KİŞİDEN EN AZ 36'SI ÇOCUK

Yangında hayatını kaybeden 78 kişiden en az 36'sı nın çocuk olduğu ortaya çıktı. Çoğu henüz ilkokul ve ortaokul çağında olan çocuklar sömestr tatilini aileleriyle geçirmek isterken can verdi.

DAĞCI DOKTOR 15 CANI ÇARŞAFLA KURTARDI

Kartalkaya'daki yangın faciasında kahramanlık hikayeleri de bir bir ortaya çıktıyor. Doktor çift Gamze ve Emre Durdağ, yangına 7. kattaki odalarında yakalandı; çıkış yolunu bulamadı. Daha önce dağcılık eğitimi alan Emre Durdağ, çarşafları birbirine bağlayıp pencereden aşağıya sarkıttı, aralarında 5 yaşındaki küçük bir çocuğun da olduğu 15 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. En son eşini kurtarmak isterken çarşaf yırtıldı; genç kadın 4 metre yükseklikten yere çakıldı.

Gamze Durdağ, hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalan Emre Durdağ'ı itfaiye son anda kurtardı. Olay gecesine ilişkin paylaşım yapan kahraman doktor, şu ifadeleri kullandı: "Orada her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, birbirleri için canlarını tehlikeye attılar. Hiç tanımadığım kişiler, bana su ve polar verdiler."

BAKAN'DAN CHP'YE TEPKİ: KORSAN METNİ RAPOR DİYE PAYLAŞTILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir rapor paylaştı. Özel, rapora göre mimardan kamu kuruluşlarına kadar herkesin sorumlu olduğunu, Bolu Belediyesi'nin adının raporda olmadığını ileri sürdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'i sahte evrakla provokasyon yapmakla suçladı. Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır."

AKADEMİK HEYET

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bazı akademisyenler de bilirkişi olarak görevlendirildi. Heyete eklenen isimlerin binaların yangından korunması hususunda uzman oldukları öğrenildi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yedi bilirkişinin dosyadan el çektirildiğini öne sürdü. Özcan'a yanıt veren Bakan Tunç, "Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz" dedi.

FİRMADAN YALANLAMA: YANGIN GÜVENLİĞİ DEĞİL, TASARRUF BELGESİ VERDİK

İtfaiyeden uygunluk raporu alamayan Grand Kartal Otel'e yangın raporu verdiği öne sürülen FQC şirketi iddiaları yalanladı. Şirket yaptığı açıklamada "Biz sürdürülebilirlik belgesi veriyoruz, yangınla ilgili yetkimiz yok. Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesi verilmiştir" denildi. Bahsedilen 1. Aşama Belgesi kapsamı ise işletmelerin çevre bilincini artırarak atık yönetimi, enerji tasarrufu ve su kullanımı gibi alanlarda ilerlemelerini kapsıyor.

OTEL SAHİBİ VE DAMADI TUTUKLANDI

Soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı, toplam sayı 14'e yükseldi. Hakkında yakalama kararı olan emekli mimar Ali B. (72) de İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya götürüldü. Şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras tutuklandı. Diğer 8 sanık için de tutuklama talep edildi.

8 YARALI HASTANEDE

Öte yandan tedaviye alınan 51 yaralıdan toplam 43'ü taburcu edildi. 8 yaralının tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

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