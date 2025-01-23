Kartalkaya'daki otel yangını: Anne, baba ve 2 çocuğu defnedildi

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan'ın (7) cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü.

Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

- TATİL SONRASI YARIN ADANA'YA GELMEYİ PLANLIYORLARDI

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Mert Doğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi.