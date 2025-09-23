Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2. duruşmasının ikinci gününde, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Savcılık tarafından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 21 sayfalık mütalaa duruşma salonunda okundu. Otel yöneticileri Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın "olası kast" ile hareket ettikleri değerlendirildi. Savcılık, bu sanıkların tespit edilen hayati riskleri bilmelerine rağmen "olursa olsun" mantığıyla hareket ederek öngördükleri neticeyi kabul ettiklerini belirtti. Mütalaada, otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın da aralarında bulunduğu otel müdürü, teknik sorumlular, iş güvenliği uzmanları, denetçi firma yetkilileri, aşçılar ve LPG bakım görevlilerinden oluşan çok sayıda sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Bolu İl Özel İdaresi personeli olan 4 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza talep edilirken, aşçı şefi Enver Öztürk hakkında ise sorumluluğuna dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirildi.

TUTUKSUZ YARGILANAN 4 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Mütalaanın okunmasının ardından yangın faciası davasında tutuksuz yargılanan LPG tesisat bakım görevlisi Doğan Aydın, otel muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Kübra Demir hakkında savcı, tutuklama talep etti. Savcı ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamının karar verilmesini istedi.

SANIK SAVUNMALARI ALINDI

Mahkeme heyetince, 4 kişinin tutuklanma talebi ve tutuklu sanıkların 'tutuklama taleplerine' ilişkin beyanları alındı.

HALİT ERGÜL: "6 MİLYONLUK ZARARI KARŞILAMAK İSTERİM"

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Halit Ergün, "Bir şey söylemiyorum. Mala zarar vermeden hakkımdan açılan 6 milyonluk zararı karşılamak isterim" dedi.

EMİR ARAS: "MADDİ ZARARI DA KUSURUM OLANLARDA GİDERMEK İSTERİM"

Otelin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ise, "Takdir yüce mahkemenindir. Maddi zararı da kusurum olanlarda gidermek isterim" şeklinde konuştu.

"AĞLAMA, YALANCI"

Ağlayarak ifade veren Halit Ergül'ün kızı Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras, "Amacım burada kimseyi kırmak değil. Benim yaptığım hiçbir şeyin bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Aras'ın sözlerine müştekiler ve yakınları tepki göstererek, "Ağlama, yalancı. Acıdan bahsetme, ağlaması gereken benim" diye bağırdı.

"DÜŞÜNCELERİMİ İFADE EDEMİYORUM"

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Halit Ergül'ün kızı tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu, "Mahkemede bu kadar aşağılayıcı ve hakaret söylemleri sebebiyle duygu ve düşüncelerimi ifade edemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞUŞTAN GELEN ENGELDEN DOLAYI ŞİRKETTE ÇALIŞMADIM"

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtazaoğlu Ergül, "Gözümdeki doğuştan gelen engelden dolayı şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"SORUMLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Halit Ergül'ün sahibi olduğu diğer otel Gazelle Otel'in Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, "2010 yılından beri bulunmadığım işletmede sorumlu olmadığımı düşünüyorum. Tahliyemi kabul ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BEN DE MAĞDURLARDAN BİRİYİM"

Grand Kartal Otel Muhasebe Müdür Yardımcısı Cemal Özer, "Odamızda mahsur kaldık, ben de mağdurlardan biriyim. Odamızdan itfaiye sepetiyle kurtulduk. Zararı karşılamak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"EMİR ARAS'IN EMRİYLE İKİ KERE YUKARI ÇIKTIM"

Sanıklardan Grand Kartal Otel'in teknik personeli tutuklu sanık Tahsin Pekcan, "Benim avukatım bana sorulmadan azledildi. Bin 600 sayfalık evrak var, siz bana avukat tahsis ettiniz. Ben birkaç gün içinde bu savunmayı yapamam, avukatımı geri talep ediyorum. Grand Kartal çalışanı değilim. Emir Aras'ın emriyle iki kere yukarı çıktım. Yukarıda hiçbir elemanı yönlendirme yapma vazifem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"NEDEN TUTUKLANDIĞIMI BİLMİYORUM"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, "8 aydır tutukluyum, neden tutuklandığımı bilmiyorum. Bulunduğum makam sebebiyle buralardayım. Kurban edildiğimi düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"İTFAİYE ERİ OLARAK BEN İŞİMİ YAPTIM"

Yanan oteli denetleyen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tutuklu sanık İrfan Acar ise, "İtfaiye eri olarak ben işimi yaptım. Bugün asıl sorumlular yargılanıyorsa bu benim işimi iyi yaptığımdandır. Tahliyemi talep ediyorum" sözleriyle savunmasını yaptı.

Ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal, LPG bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen, Eski Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel, Grand Kartal Otel'in otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir sanık kürsüsünde tahliyelerini talep etti.

ARA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talep ederken, haklarında tutuklama talebi bulunan tutuksuz sanıklardan Doğan Aydın beraatini, Kübra Demir, Ece Kayacan ve Mehmet Salun ise tutuklama taleplerinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun'un tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.