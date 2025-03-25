İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9936
  • EURO
    41,1611
  • ALTIN
    3687.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kartalkaya'daki otel yangını faciasında bir gözaltı daha
Güncel

Kartalkaya'daki otel yangını faciasında bir gözaltı daha

78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

AA25 Mart 2025 Salı 20:28 - Güncelleme:
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında bir gözaltı daha
ABONE OL

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.