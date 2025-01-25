İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı
Güncel

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı
ABONE OL

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bolu Belediyesi'nin yalanı ortaya çıktı! 8 tane asli eksiklik ihbar edilmemiş

Kartalkaya'daki faciada sır 1,5 saat! Kafaları karıştıran açıklama

Görüntülere ulaşıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.