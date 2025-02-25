Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu cuma günü inceleme yapacak

Komisyon, Altınok başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için toplandı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, iki haftadır çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Komisyonun AFAD yetkililerini dinleyeceğini belirten Altınok, AFAD'ın yangın sonrası müdahalelerle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız." dedi.

Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışacaklarını kaydetti.

Komisyonda daha sonra AFAD'ın sunumuna geçildi.