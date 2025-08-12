Türkiye 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. Gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı... Acı olayda 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

86 milyonun hafızasına kazınan olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay hem belediyenin hem de Grand Kartal yönetiminin ihmalini kanıtladı. Son iddia ise facianın göz göre göre geldiğinin kanıtıydı.

İTFAİYE RAPORUNU HAZIRLAYAN KİLİT İSİM

Olayla ilgili yargılama sürerken soruşturmada itfaiye raporunun hazırlanma süreciyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar, mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024'te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini anlattı.

İFADEDEKİ TUTARSIZLIK SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak bu tarihin cumartesiye denk gelmesi üzerine Acar'ın ifadelerinde tutarsızlık ortaya çıktı. Üst düzey belediye yetkililerinin ifadeleri sonrası Acar, tarih bilgisinde hata yaptığını belirterek, asıl denetimi 27 Aralık 2024'te yaptığını ve bu görev için belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla otele gittiğini iddia etti.

GPS KAYITLARI İNCELENDİ VE GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sanığın çelişkili beyanları üzerine, yangında yakınlarını kaybeden mağdurların avukatları GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi onayladı ve Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı araca ait 27 ve 28 Aralık 2024 tarihli GPS verilerini mahkemeye sundu. Kayıtlar bilirkişiler tarafından detaylı şekilde incelendi.

ARAÇ OTELE HİÇ GİTMEMİŞ

Bilirkişi raporuna göre, belediyeye ait araç belirtilen tarihlerde Grand Kartal Otel'e hiç gitmedi. Bu bulgu, yangın güvenliği açısından kritik öneme sahip itfaiye raporunun sahada inceleme yapılmadan, yalnızca evrak üzerinden hazırlandığı şüphesini güçlendirdi. İddialar, olayın soruşturma seyrini değiştirebilecek boyutta ciddi bir skandal olarak değerlendiriliyor.