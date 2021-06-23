Kartoğlu: İBB'nin kurban alanı şikâyetlere rağmen açılıyor

DHA 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında söz konusu alanla ilgili, "Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" ifadelerini kullandığını söyleyen Kartoğlu, ilçe sakinlerinin, yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde kötü görüntü ve kokudan dolayı defalarca şikayette bulunduğunu ifade etti. Başakşehir Belediyesi'nin, geçen yıl İBB'ye dilekçe vererek alanın kullanıma açılmaması yönündeki başvurusundan da bir sonuç alınamadığı kaydedildi.

KARTOĞLU: KÖTÜ KOKULAR İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR

Kurban satış ve kesim alanının açılması üzerine ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık mahallelerimizden biri olan Kayabaşı'nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan, Çam ve SakuraŞehir Hastanesinin hemen yanındayız. Bunların tam ortasında maalesef kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm komşularımızı rahatsız etmekte. Camlarını bile açamamaktalar" diye konuştu.

"İBB ADINA SİZLERDEN BİR KEZ DAHA ÖZÜR DİLERİM"

İBB Başkanı ve yönetiminin 23 Aralık 2019'da Başakşehir Belediyesi'ne yaptıkları ziyarete değinen Kartoğlu, "Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının buradan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri de 'Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?' demişti. 2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KURBAN ALANI KURULDUĞUNDA ETRAFI BOŞTU"

Kartoğlu kurban kesim alanının açıldığı ilk yıllarda farklı bir tablo olduğunu söyleyerek, "Kurbanlık satış ve kesim alanının Başakşehir'de ilk kurulduğu yıllarda Kayaşehir'de hiçbir konut bulunmuyordu. Aradan geçen zamanda bölgede onlarca konut projesi hayata geçirildi. Bugün İstanbul'un gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelen Kayaşehir'deki konut projeleri kurban pazarı manzaralı olarak inşa edildi" dedi.

"KASAPLAR KAÇTI, VATANDAŞ MAĞDUR OLDU"

Öte yandan geçen Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurbanlık satış ve kesim alanında yaşanan skandallar günlerce konuşuldu. Kurban kesim alanındaki görevli kasaplar kaçınca binlerce vatandaş mağdur oldu. Kesilmeyi bekleyen kurbanlıklar ve vatandaş kesim alanında ortada kalırken vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Bu kurban alanı, 2013 yılından beri hizmet vermektedir. Bu alanın çevreye etkisi diğer kurban alanlarıyla aynı düzeydedir. Bölgede vatandaşların kurban ibadetini yerine getirecek başka bir alternatif olmadığı için böyle modern bir tesisin atıl kalması uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.