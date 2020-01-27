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Kas hastası Kubilay'a gözyaşlarıyla veda

Denizli'de, solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kas hastası Kubilay Yiğit (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA27.01.2020  17:15 - Güncelleme: 27.01.2020  17:15

Denizli'de 2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonucu kas erimesi hastalığı 'Duchenne Musküler Distrofi' (DMD) tanısı konulan ve hareket yeteneğini kaybeden Kubilay Yiğit, dün akşam fenalaştı. Solunum güçlüğü şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kubilay Yiğit için bugün Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Tuba ve Hasan Yiğit, oğullarının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Tabutun üzerine, Kubilay'ın isminin yazılı olduğu Galatasaray forması da örtüldü. Kılınan öğlen namazının ardından Kubilay Yiğit'in cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Kubilay Yiğit, 2016'nın Mart ayında Galatasaray'ın daveti üzerine ailesiyle birlikte, İstanbul'a gidip, Türk Telekom Stadı'nı gezmişti. Dönemin Galatasaray yöneticileri tarafından forma hediye edilen Kubilay, hayalinin gerçekleşmesinin sevincini yaşamıştı.

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