Kaş-Meis Adası seferlerine koronavirüs engeli

DHA 19 Mart 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:59

Dünyada yaşanan koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın Yunan adalarından yolcu taşımacılığını durdurma kararının ardından, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Kaş'ın kardeş şehri olan ve 7 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası arasındaki deniz yolculuğu seferleri, dün gece saat 24.00'dan itibaren durduruldu.

Kaş ile Meis Adası arasında kış döneminde her cumartesi günü teknesiyle sefer yapan turizmci Okan Kahraman, "Seferler dün gece durduruldu. Ancak 14 Mart Cumartesi günü biz Meis'e gidemedik. Çünkü Meis'teki yetkililerden haber geldi. 'Gelmeyin, gelirseniz karantina altına alacağız' dediler. Biz de gitmedik. Yaptığımız seferler, kışın sessizliğe bürünen Meis Adası'na büyük bir canlılık getiriyordu. Her cuma günü Meisliler Kaş'a gelerek, Kaş pazarından alışveriş yapıyordu. Çünkü Kaş- Meis arası sadece 7 kilometre. Meisli komşularımızın ihtiyacını en kolay giderme yeri Kaş idi. Onlar da 13 Mart Cuma günü son kez Kaş'a geldi. Artık onlar da gelmeyecek. Çünkü Meis'teki makamlar onlara da Kaş'a gelmeleri için izin vermiyor. İhtiyaçları Rodos Adası'ndan gelecek. Her iki taraf da gelecek güzel günler için bekleyecek" dedi.