İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kasa hırsızlarının ''rota''na kusursuz takip! 10 ilde fabrikaları soymuşlar
Güncel

Kasa hırsızlarının ''rota''na kusursuz takip! 10 ilde fabrikaları soymuşlar

Manisa'da bir fabrikadan 30 milyon lira çalınmasıyla başlayan soruşturma, Türkiye çapında dev bir hırsızlık şebekesini ortaya çıkardı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 bin saatlik kamera kaydı ve binlerce aracı analiz ederek yürüttüğü teknik takip sonucu, İstanbul merkezli çetenin Aydın'dan Bursa'ya kadar 10'dan fazla ilde fabrikaları hedef aldığı belirlendi. İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla elebaşı E.T. dahil 8 şüpheli yakalanırken, zanlıların Turgutlu'da 2 milyon avroluk başka bir soygunla da bağlantılı olduğu saptandı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Kasa hırsızlarının ''rota''na kusursuz takip! 10 ilde fabrikaları soymuşlar
ABONE OL

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Olay günü Saruhanlı'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

FABRİKALARA DADANMIŞLAR

Polis ayrıca zanlıların 14 Ekim 2025'te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

- MANİSA POLİSİ, ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saruhanlı'daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti.

Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

  • Saruhanlı hırsızlık
  • fabrika soygunu
  • güvenlik kamerası kaydı

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.