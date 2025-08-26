İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
Güncel

Kasalarca domatesi çöpe atmışlardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti. Görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı, ilgili markette denetim gerçekleştirildiğini, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

26 Ağustos 2025 Salı 22:47
Kasalarca domatesi çöpe atmışlardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, sosyal medyada yer alan "domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi" görüntülerine ilişkin Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan "salçalık sosluk domates" olarak satıldığının tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, "Firma kayıtlarının incelenmesiyle, 22-26 Ağustos tarihlerinde işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Bakanlığın tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, hiçbir haksız ve usulsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

