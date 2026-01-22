İSTANBUL 11°C / 7°C
Güncel

Kasaplar mercek altında: Fahiş fiyatlara göz açtırılmıyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla son üç günde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 751 kasapta 10 bin 514 ürüne yönelik denetim yaptı.

22 Ocak 2026 Perşembe 11:30
Kasaplar mercek altında: Fahiş fiyatlara göz açtırılmıyor
Bakanlık, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Restoran, lokanta ve market gibi işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Bakanlık, şimdi de odağına kasap işletmelerini aldı.

Bu kapsamda son üç gün içerisinde üç büyük şehirdeki kasaplara odaklanıldı.

ÜÇ GÜNDE 10 BİN 514 ÜRÜN DENETLENDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan işletmelere yönelik denetimlerde, 751 kasap ve 10 bin 514 ürün denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda 86 ihlal tespit edilirken ilgili işletmelere idari para cezaları uygulandı.

Ayrıca 615 işlem, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasada adil, dengeli ve şeffaf işleyişin temin edilmesi amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

