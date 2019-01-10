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'Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya konu olmalıdır'

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar Sorumlusu Özahıshalı, 'Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıca uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır.' dedi.

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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar Sorumlusu Göksu Özahıshalı, vahşice katledilen Kaşıkçı'nın bedeninin halen bulunamadığını belirterek, "Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır." dedi.
 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Levent'te bulunan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin 100. günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
 
Açıklamayı okuyan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar Sorumlusu Göksu Özahıshalı, Uluslararası Af Örgütü aktivistleri ve hak savunucuları olarak, Arap dünyasının ifade özgürlüğü için sesini yükselten Kaşıkçı için adalet talep ettiklerini söyledi.
 
2 Ekim 2018'de bu sokaktan geçerek Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın Suudi yetkililer tarafından "zorla kaybedildiği"ni aktaran Özahıshalı, "Kaşıkçı'nın akıbetine dair bir soruşturma başlatan Türk yetkilileri, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında boğularak öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vahşice katledilen Kaşıkçı'nın bedeni halen bulunamadı. Tam da bu nedenle, katledilmesinin yüzüncü gününde, Kaşıkçı'nın son görüldüğü sokağın adını 'Cemal Kaşıkçı' olarak değiştirdik. Bu sembolik eylemle Kaşıkçı için adalet talebimizi yineliyoruz." diye konuştu.
 
"Suudilerin başlattığı soruşturma göstermelik"
Özahıshalı, Suudi yetkililerin başlattığı soruşturmayı göstermelik olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi, tüm dünyanın gözlerini Suudi Arabistan'a ve Prens Salman'a çevirdi. Cinayete dair göstermelik bir soruşturma başlatan Suudi yetkililerin adil ve güvenilir bir süreç yürüteceğine inanmıyoruz. Zulüm krallığının bugüne kadar barışçıl aktivistlere, gazetecilere ve akademisyenlere yönelik ağır baskı, korkutma ve insanlık dışı cezalar uyguladığına, sesini çıkaranları acımasız bir şekilde bastırdığına defalarca tanık olduk. Fakat Kaşıkçı'nın başına gelenler, krallığın hak ihlallerinde ne derece acımasızlaşabildiğini ortaya koyuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı üzerinden dünyanın diğer ülkelerindeki hak savunucuları, gazeteciler ve muhaliflere gözdağı veriyor, korku salıyor."
 
Kaşıkçı için BM'ye çağrı
 
Türk yetkililerinin Kaşıkçı cinayetinin cezai soruşturulmasına dair çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Özahıshalı, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Ama tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıca uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır. Uluslararası Af Örgütü olarak Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ve ihlaller hakkında bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kasım ayında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'den soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aralık ayında Birleşmiş Milletler'i de devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM’den soruşturma talep edilmesine yönelik çağrımızı tekrarlıyoruz. Cemal Kaşıkçı için adalet istiyoruz."
 
Açıklamaya, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da destek verdi.
 
Daha sonra Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun bulunduğu Akasyalı Sokağı'nın ismi sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" olarak değiştirildi.

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