12 Nisan 2020 Pazar 10:35 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:35

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin arasında yer aldığı 20 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Mısırlı eski siyasetçi Ayman Nour, gazeteci Turan Kışlakçı’nın da aralarında bulunduğu 54 ismin tanık ve bilgi alma amacıyla ifadesine başvuruldu.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Özellikle konsolosluk çalışanlarının ifadesine göre Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği andan itibaren, konsoloslukta olağanüstü bir hareketlilik oluştu. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin cinayetten 3 hafta önce yıllık izne çıktığı, cinayetten bir gün önceye kadar şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

5 BAVUL İÇERİYE SOKULDU

İddianamede bulunamayan Kaşıkçı’nın cesedi ile ilgili değerlendirmelere dikkat çekildi. 2 Ekim 2018 15.02 sıralarında 2 araç konsolosluktan çıkış yaptı. İkinci araç olan 34 CC 1865 plakalı araç 15.07 sularında konsolosluk rezidansına geldi ve şüpheli Abdulaziz Mutreb inerek konutun içerisine girdi. Araç rezidansın garajına çekildi. 2 şüpheli daha araçtan inerek, araç içerisinden çıkan bavulları konutun içine taşıdı. Bavullar toplamda 3 ayrı kişi tarafından farklı zaman aralıklarında taşındı. Kamera kayıtlarına göre kaç bavul olduğu tam anlaşılamasa da soruşturma birimleri 5 adet bavul olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BU ARACA DOKUNMAYIN

Başkonsolosun şoförü Emrulah Ö. cesedin konsolosluk binasından çıkarıldığı ihtimali olan araçla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Emrullah Ö. ifadesinde şunları söyledi: “Konsolosluk rezidansının garajında bulunan 34 CC 1865 plakalı aracı 4 Ekim 2018’de konsolosluk girişine bıraktık. Bu araca daha önce başkonsolos kesinlikle dokunmamamızı söyledi. Biz de dokunmadık. Bu aracı cinayet günü olan 2 Ekim 2018 Salı günü ne ben ne de diğer şoför arkadaş rezidansa getirmemiştik.”