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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, AP'yi ziyaret etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Avrupa Parlamentosu'nu (AP) 'insani görevini' yerine getirmek için ziyaret ettiğini söyledi.

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İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda hunharca katledilen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

CENGİZ: ARAP DÜNYASINDAKİ İNSANLAR İÇİN BURADAYIM

Brüksel ziyaretinin Suudi Arabistan'a yönelik "ileriye dönük yaptırımlar" için olumlu katkı sağlamasını umduğunu belirten Cengiz, "AP'de insani mesuliyetten dolayı bulunuyorum. Sadece Cemal'in nişanlısı olarak değil, savunduğu değerler, hayatı boyunca özellikle kendi ülkesindeki insanlar için, Arap dünyasındaki insanlar için istediği değerler nedeniyle buradayım." ifadelerini kullandı.

 

PANZERİ: SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINA KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Panzeri ise AP'nin, Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin tüm gerçeklerin aydınlatılması ve konunun gündemde tutulmasında kararlı olduğunu belirterek, "AP ve İnsan Hakları Komitesi şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeden memnun değil." dedi.

Bağımsız bir inceleme komitesinin kurulması taraftarı olduklarını ifade eden Panzeri, "Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın yanına kalmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa'nın bazen bu ülkeye yönelik ticaret ve silah satışı konusunda tutarsız davrandığının farkındayım. Ancak, insan haklarının korunması konusunda kararlı olmalıyız." diye konuştu.

 

 

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