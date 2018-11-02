Kasım ayı memur alımı son dakika 2018 KPSS’li KPSS’siz memur alımı başvuru şartları nelerdir

Kasım ayı memur alımı son dakika KPSS’li KPSS’siz memur alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar birçok kurum tarafından yayımlanan memur alım ilanlarında işçi kadroları için en az ilkokul mezunu, memur kadroları için ise lise mezunu alımlar yapılıyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar müjde! Kasım ayında binlerce devlet memuru, kamu işçisi ve belediye personel alımı yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye geneli tüm şehirlerde faaliyet gösteren çok sayıda banka, belediye başkanlıkları, belediye başkanlıklarına bağlı birimler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurumlar ve kuvvet komutanlıkları personel alımları yapıyorlar. Personel alım ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar Türk Vatandaşı olmalı, kurumlar tarafından belirlenen yaş şatlarını taşımalı, yine kurumlar tarafından belirlenen eğitim öğrenim şartlarını taşımalı, ilanlara başvuruda bulunacak kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. erkek adaylar için askerlikle ilgisinin bulunmaması , askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muzavvaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması şartı aranıyor. İşte Kasım ayı memur alımı detayları star.com.tr’de…

KASIM AYI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Koşullar

Personel alım ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar Türk Vatandaşı olmalı, kurumlar tarafından belirlenen yaş şatlarını taşımalı, yine kurumlar tarafından belirlenen eğitim öğrenim şartlarını taşımalı, ilanlara başvuruda bulunacak kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. erkek adaylar için askerlikle ilgisinin bulunmaması , askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muzavvaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması şartı aranıyor, kişinin akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor. Özel koşullar arasında ise asgari KPSS puan şartını sağlamak, alım yapılacak pozisyona göre belirlenen eğitim şartını sağlamak ve kurumların talep ettiği tüm özel koşullara haiz olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Şırnak belediyesi için adaylardan özel olarak, Sınavın yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak, Daha önce çalışlan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak, Bayanlarda 160 cm ve erkeklerde 167 cm boyundan kısa boylu olmamak, gibi şartlar aranır.

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ise adaylardan özel olarak, Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Mühendislik pozisyonu için KPSSP3 veya KPSSp2 , Sosyal Bilimler alanları için KPSSp3 veya KPSSP48 puan türünden ve Hukuk alanı için KPSSP3 veya KPSSP4 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartları aranır.

Eğitim Şartı:

Alım yapılacak olan pozisyona göre adayların en az Lise, Ön Lisans veya Lisans Mezunu olmaları gereklidir. Buna göre, Lise mezunları için herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olmuş olma, Ön Lisans mezunları için alım yapılacak branşa göre Ön Lisans Programlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan YÖK tarafından onaylanmış olan denkliği bulunmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı:

Adayların başvuru yapabilmeleri için 18 yaşını tamamlamış olmaları gereklidir. Buna göre Askeri alımlarda adayların 25 veya 27, Memur alımları için 35 ve Zabıta Memuru alımları veya Polis alımları için 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Yaş hesaplanması yapılacak giriş sınavı tarihine göre veya sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibari ile hesaplanmaktadır.

KPSS Şartı:

Adaylardan genellikle kamu kurumları ÖSYM tarafından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu bağlamda Lise mezunları için KPSSP94 , Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak üzere 60, 70 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS Şartı Olmadan Alımlar:

Bazı kamu kurumları adaylardan KPSS şartı istese de bazı kamu kurumları adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Özellikle Askeri alımlarda, Belediye alımlarında, Kurum Dışı ilanlarda, TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlar KPSS şartı aramıyor.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAKLAR?

DPB üzerinden Kamu Personeli alımı için ilan yayımlayan ve başvuru süreci devam eden çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Bu kamu kurumları yayımladıkları ilanlar ile kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Ayrıca DPB üzerinden yayımlanan ilanlar arasında KPSS B Grubu personel alım ilanları ile sürekli işçi kadroları içinde alım ilanları yayımlandı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanları arasında ise onlarca kamu kurumu tarafından alım ilanı yayımlandı. Belediyeler, bakanlıklara bağlı birimler, il özel idareleri, öğretmenevleri, gibi kurumlar tarafından yayımlanan ilanlarda çok çeşitli pozisyonlarda personel alımları yapılıyor.

Bankalar personel alım ilanlarını kendilerine ait internet siteleri üzerinden ya da kariyer siteleri üzerinden yayımladıkları alım ilanları ile adaylara duyuruyorlar. Bankalar tarafından yayımlanan ilanlar arasında hem işçi kadroları hemde banka memuru pozisyonları bulunuyor.

ALIM YAPILACAK KURUMLAR VE KADROLAR

Devlet bağlı kurumlar tarafından yayımlanan personel alım ilanları ile özel sektöre ve bankalara yapılan personel alım ilanları çok farklı platformlar üzerinden adaylara duyuruluyor. Kurumların bazıları Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile personel alımlarını adaylara duyururken bazı kurumlar İŞKUR aracılığıyla ilan yayımlıyorlar. Bazı kamu kurumları ise alımlarını yalnızca kendilerine ait internet siteleri üzerinden yayımladıkları ilanlar ile adaylara duyuruyorlar.

DPB, İŞKUR ve kendilerine ait internet siteleri üzerinden yayımladıkları alım ilanları ile personel alımı yapacağını duyuran çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Bu kurumlar haberimizi başında da belirttiğimiz gibi işçi kadrolarına en az ilkokul mezunu, memur kadrolarına ise lise mezunu personel alımları yapıyorlar.