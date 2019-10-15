Kasım celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? 99/4 askerlik yerleri sorgulama ekranı

Kasım celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 99/4 askerlik yerleri sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları anbean takip ediyorlar. .Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından adayların erişimine açıldı. 99/4 askerlik yerleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, erişime açıldı.

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.