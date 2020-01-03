03.01.2020 11:45 - Güncelleme: 03.01.2020 11:45

Kasım Süleymani kimdir? Haşdi Şabi nedir? gibi soruların yanıtları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Haşdi Şabi, yaşanan olayların ardından gündeme gelmesiyle birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını müteakip İran’da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu.





KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.





Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.





KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını müteakip İran’da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu.





Süleymani, 11 Mart 1957’de İran’ın güneydoğu eyaleti Kirman’ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hâkim olduğu Rabord Köyü'nde doğdu. 1979’daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları adına yürütülen çalışmalara katıldı. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinde önce bölgede ABD karşısında mücadele veren İranlı gruplara liderlik etmesi sonrasında Suriye’de de benzer yapılarda yer alması başta ABD olmak üzere batılı kamuonun dikkatlerini üzerinde topluyordu.





İsrail-Lübnan arasında yaşanan çatışmalar döneminde de dünya kamuoyu Süleymani’nin adını sıkça duyuyordu. Dolayısıyla Süleymani, Ortadoğu’da İran’ın resmi olmayan gücü olarak tanımlanıyordu. Son olarak da Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne baskın emrini Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin verdiği belirtiliyordu. ABD’nin Pazar günkü bombardımanında en yakınındaki ismin öldürülmesi Süleymani’ye mesaj olarak yorumlanmıştı.





Zira Süleymani'ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali’nin hedef alınmasının ona direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan baskından hemen önce, Tahran ve Bağdat arasındaki sivil yolcu uçağı trafiğinde artış kaydedildiği ve bir günde 10 iran yolcu uçağının Irak’a iniş yaptığı iddia edildi. Büyükelçiği basan grupların da duvarlara ‘(Kasım) Süleymani liderim’ ibaresini yazdığı ifade ediliyordu.

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kuruldu. Bu yapı, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor. Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor.

Haşdi Şabi'deki milis sayısının yaklaşık 120 binden fazla olduğu iddia ediliyor.





Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.