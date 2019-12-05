'Kasımda 131 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayındaki operasyonlarda 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı olarak hedeflerinin Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmek olduğunu belirten Çataklı, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 6’sı büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 409 operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapılmıştır” dedi.

LİDER KADROSUNDAN 9 TERÖRİST

Güvenliğin, elde ettikleri gelişme ne olursa olsun sürekli teyakkuzu elden bırakamayacakları bir konu olduğuna dikkati çeken Çataklı, şöyle devam etti: “Kasım ayındaki operasyonlarda İçişleri Bakanlığı ‘Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 3, gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 131 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39’u ölü, 53’ü sağ/yaralı, 39’u teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerden 100’ü PKK/KCK, 30’u DEAŞ, biri ise aşırı sol terör örgütü mensubudur.”

KIRAN’DA 124 TERÖRİST ETKİSİZ

Çataklı, terörle mücadelede jandarma tarafından yapılan Kıran operasyonlarının çok kapsamlı bir temizlik harekatı olduğunu dile getirdi. Kıran operasyonlarının yapıldığı yerler hakkında bilgi veren Çataklı, “Kıran operasyonları kapsamında, 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 120’si ölü, 4’ü ise teslim şeklindedir. 19 işbirlikçi yakalanmış, 281 mağara/sığınak imha edilmiştir” ifadesini kullandı.

Kışın dağlarda olduklarını ve operasyonların süreceğini belirten Çataklı, şunları kaydetti: “Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 94’ü büyük, 504 orta, 7 bin 134 küçük olmak üzere 7 bin 732 operasyon planlanmıştı. Bunlardan 9’u büyük, 75’i orta, 1 bin 593’ü küçük çaplı olmak üzere toplam 1 bin 677’si icra edildi. Bu kapsamda bugüne kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 93’ü ölü, 121’i sağ, 53’ü ise teslim şeklinde gerçekleşti.”

HEPSİ SINIRDIŞI EDİLECEK

Çataklı, ülkelerine sınır dışı edilen DEAŞ’lı teröristler ile ilgili soru üzerine de şunları söyledi: “Hepsini göndereceğiz. Bu konuda bir tereddüt yok. Kararlı bir şekilde bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım’dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Bunlardan 26’sı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine, 33’ü de diğer ülkelere şeklinde. Kısa süre içerisinde işlemleri tamamlanmış ve gönderilecek olan 12 yabancı terörist savaşçı var.”

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