10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2131
  • 5,9422
  • 220.383
  • 102.273
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet'e götürülürken olayla ilgili çalışma başlatıldığı kaydedildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
 
Hastaneye gelen polis, silahlı kişiyi ikna etti. Psikiyatri bölümünde görevli olan doktora odasında bir süre rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı. 

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

ABD'deki toplantıya ilişkin önemli açıklama

ABD'deki toplantıya ilişkin önemli açıklama

Çipras, Ayasofya'ya hayran kaldı

Çipras, Ayasofya'ya hayran kaldı

Japonya’dan 'Venezuela' çağrısı

Japonya’dan 'Venezuela' çağrısı

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

İşte Michael Jackson 'çocuk tacizi' sorgusundan görüntüler

İşte Michael Jackson 'çocuk tacizi' sorgusundan görüntüler

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA