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Kasklı hırsız ayakkabıları böyle çaldı

Kadıköy'de bir binaya giren şüpheli keşif yaptıktan bir süre sonra kask takarak tekrar geldi. Şüphelinin dairenin girişinde bulunan dolaptaki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Kasklı hırsız ayakkabıları böyle çaldı
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Olay, 29 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binaya giren şüpheli katlar arasında dolaştıktan sonra bir dairesinin önünde bulunan dolaptaki ayakkabıları gözüne kesttirdi. Binadan ayrılan şüpheli bir süre sonra kask takarak tekrar dairenin önüne geldi. Ayakkabıları inceleyen şüpheli 2 çift ayakkabı alarak binadan ayrıldı. Yaşanan ayakkabı hırsızlığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ayakkabı hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

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