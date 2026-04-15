Güncel

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Adana'da yüzünü motosiklet kaskıyla gizleyen şüpheli, bir müstakil eve tüfekle defalarca ateş açtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:13
Olay, 12 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü motosiklet kaskıyla gizleyen bir şahıs, B.E.'nin oturduğu müstakil eve geldi. Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle eve defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

EVE TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Tüfekten çıkan saçmalar evin duvarlarına ve camlarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
