Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Olay, 12 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü motosiklet kaskıyla gizleyen bir şahıs, B.E.'nin oturduğu müstakil eve geldi. Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle eve defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Tüfekten çıkan saçmalar evin duvarlarına ve camlarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.