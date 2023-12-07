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Kassam Tugayları 2 İsrail askerini hedef aldıklarını açıladı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:35 - Güncelleme:
Kassam Tugayları 2 İsrail askerini hedef aldıklarını açıladı
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda 2 İsrail askerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Han Yunus'un doğusunda ise 6 askerden müteşekkil İsrail yaya birliğiyle çatışmaya girildiği; olayda İsrail güçlerinden bazılarının yaralandığı ya da öldüğü ifade edildi.

Ayrıca birlikte bulunan bir robotun da ele geçirildiği kaydedildi.

Kassam Tugaylarının ayrıca Han Yunus'un doğusunda İsrail'e ait iki tankı Yasin-1 roketleriyle, kuzeyinde de bir Merkava tankını tanksavar bombayla vurduğu belirtildi.

Han Yunus'un doğu ve kuzey eksenlerine sızan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu, Gazze'nin güney ekseninde İsrail'e ait komuta odalarının da hedef alındığı ifade edildi.

  • Kassam
  • Han Yunus
  • İsrail askeri

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