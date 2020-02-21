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Kaş'ta 32 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA21 Şubat 2020 Cuma11:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:45

Kaş ilçesinde Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili koordineli ve eşgüdüm içinde yapılan çalışma sonucu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Dün gece 22:00 sıralarında Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Seyrek Çakıl mevkisinde yapılan kontrol neticesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na gitmek isteyen çalılıkların arasına gizlenmiş vaziyette Afganistan uyruklu 12 si çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme ve araştırmada organizatörlük yaptığı değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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