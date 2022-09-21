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Kaş'ta orman yangını! Çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
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Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekiplerimizle sahadayız." dedi.

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