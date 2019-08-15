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Kaş'ta safari minibüsü devrildi: 16 yaralı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üstü açık safari minibüsü devrildi. Kazada, 6'sı turist 16 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi ile Saklıkent Kanyonu arasındaki yolda meydana geldi. Yakup K., yönetimindeki 48 PN 285 plakalı üstü açık safari minibüsüyle Fethiye'den getirdiği yolcularına Saklıkent Kanyonu'nu gezdirdi. Çamur turunun ardından Fethiye'ye dönüşe geçen Yakup K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği safari minibüsü devrildi. Kazada, aralarında sürücü Yakup K.'nin de bulunduğu, 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, Kaş ve Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı. 

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