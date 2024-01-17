Kaş'ta sağanak hayatı etkiledi

İlçede zaman zaman aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Taşan dereler nedeniyle bazı sera ve tarım arazileri de su altında kaldı.

Kaş Belediyesi ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Ekiplerin iş makineleri ile taşan dereler çevresinde ve sel nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanağın dere taşkınları ve sele neden olduğunu söyledi.

İlçedeki bir çok mahallede su baskınları olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Bu nedenle maddi zararlar oluştu. Sarılar Mahallesi'ndeki su basan bir ahırda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Ekiplerimiz camide temizlik çalışması yapıyor. Teyakkuz halindeyiz." dedi.