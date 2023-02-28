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Kastamonu açıklarında mayın alarmı! Balıkçılar ihbar etti

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AA28 Şubat 2023 Salı 22:05 - Güncelleme:
Kastamonu açıklarında mayın alarmı! Balıkçılar ihbar etti
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Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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