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Kastamonu facia! Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (58) ve Ayşe Topuz (77) çifti, hayatını kaybetti.

DHA22 Mart 2024 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Kastamonu facia! Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi'nde iki katlı müstakil evde oturan Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin kızları Kamuran Yavuz, sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı. Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Yavuz, durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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