Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Alevlere 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor.



Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, alevlerin evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi, ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

Hüsniye Okutucu da dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler, hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

"DÜN GECE DE BURADA MİSAFİR EDİLDİK"

Tahliye edilen bölge sakinlerinden bazıları yakınlarının evlerine yerleşti, bazıları da İğdir köyündeki Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Merkez Kız Kur'an Kursu yurduna yerleştirildi.

Yurda yerleştirilenlerden Hikmet Esenlikçi, yangının dün köylerine yaklaştığını belirterek, "Jandarmalar bizi evden çıkarttı, 'Hayatınız tehlikede.' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." diye konuştu.

Meral Öztürk de "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Semiha Karışan da "Dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.

Bölgede dün akşamdan bu yana devam eden orman yangını nedeniyle yoğun duman, Kastamonu-Karabük kara yoluna ulaştı.



Hem sürücülerin etkilenmemesi için hem de görüş alanının düşmesi sonucu dumanla kaplanan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

6 KÖYÜN YANI SIRA 3 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını, büyüyerek ilimiz Araç ilçesine bağlı, Güzelce köyü sınırlarındaki orman sirayet etmiştir. Yangına 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edilmektedir. Daha önce tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin dışında Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda tahliye edilmektedir. Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir."

3 ilde orman yangını