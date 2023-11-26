Kastamonu merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'bilişim sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyenlere karşı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu merkezli Kastamonu ve Mersin'de belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 bin 500 TL nakit para, farklı bankalara ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemleri için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.