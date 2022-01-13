Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 13:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:52

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri tarafından Günaydı'nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı'na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı'nın jandarma ekiplerince Kastamonu'ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.