Kastamonu Valiliği duyurdu! Riskli alanlarda suya girmek yasaklandı

Kastamonu Valiliği, yaz mevsiminin gelmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığını duyurdu. Duyuruda, yüzme alanları dışında kalan deniz kıyı tesislerine ait yaklaşım kanalları, mendirek ağızları, göl, gölet, akarsu, su kanalı gibi riskli alanlarda suya girilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Açıklamada karara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik veya Kaymakamlıklarca ilan edilen yüzme alanları dışında kalan, deniz kıyı tesislerine ait yaklaşım kanalları, mendirek ağızları, göl, gölet, akarsu, su kanalı gibi riskli alanlarda suya girilmesi, çeken akıntı (RİP akıntısı), ani derinleşme, kaya düşmesi, kaygan zemin gibi nedenlerle can güvenliği açısından riskli olduğu belirlenen alanlarda suya girilmesi, meteorolojik veriler doğrultusunda geçici olarak suya girilmesi yasaklanan alanlarda suya girilmesi, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi riskli doğal alanlarda güvenlik amacıyla konulan bariyer, uyarı levhası, giriş-çıkış düzenlemesi gibi tedbirlere aykırı davranılması, Ilgarini Mağarası gibi riskli alanlara alan kılavuzu olmaksızın giriş yapılması, sportif amaçlı kanyon geçişlerinde güvenlik amacıyla belirlenen çıkış, yönlendirme ve parkur kurallarına aykırı şekilde faaliyet yürütülmesi, güvenlik gerekçesiyle kullanım şartı getirilen parkurlarda belirlenen usul ve kurallara aykırı sportif faaliyet yürütülmesi, Devlet Su İşleri ilgili idareler veya mülki idare amirliklerince can güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, taşkın kontrol kanalı, dere yatağı, sel kapanı, su iletim ve deşarj kanalları ile benzeri iç sularda yüzme veya serinleme amacıyla suya girilmesi, vatandaşların yaz sezonunda yoğun olarak kullandıkları kıyı alanlarında, riskli doğal alanlarda, yüzme alanlarında ve kanyon geçiş güzergahlarında güvenlik amacıyla konulan bariyer, şamandıra, dubalama, uyarı levhası ve benzeri güvenlik ekipmanlarının kaldırılması, zarar verilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi, can güvenliği amacıyla yapılan uyarı, yönlendirme, tahliye ve güvenlik anonslarına rağmen riskli alanlarda bulunulmaya devam edilmesi yasaklanmıştır. Tedbirlerin vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, ihtimal acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari işlem uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."