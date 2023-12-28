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  • Kastamonu Valiliği fırtınada zarar gören vatandaşlara 3 milyon 134 bin liralık destek verecek
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Kastamonu Valiliği fırtınada zarar gören vatandaşlara 3 milyon 134 bin liralık destek verecek

Kastamonu'nun Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde, Kasım ayında etkili olan fırtına sebebiyle iş yerleri zarar gören vatandaşlara toplam 3 milyon 134 bin 400 TL ödeme yapıldı.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Kastamonu Valiliği fırtınada zarar gören vatandaşlara 3 milyon 134 bin liralık destek verecek
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Kastamonu'da 25-27 Kasım tarihleri arasında etkili olan fırtına sebebiyle, Karadeniz sahilinde bulunan Abana Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerindeki çok sayıda iş yeri zarar görmüştü. Yaşanan fırtınanın ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ile iş yerlerinde meydana gelen hasarlar tespit edildi. Kastamonu Valiliği Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından iş yerleri zarar gören vatandaşlara toplam 3 milyon 134 bin 400 TL ödeme yapıldı.

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada "25-27 Kasım 2023 tarihleri arasında ilimiz Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde etkili olan fırtına ve deniz kabarması sonucu sahilde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zararlara karşı Kastamonu Valiliği Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplam 3 milyon 134 bin 400 TL ödeme yapılmıştır. İş yeri sahipleri ödemelerini bugünden itibaren T.C. numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden çekebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

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