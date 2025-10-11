Kastamonu yolunda feci kaza: 20'yi aşkın yaralı var

Uğur A'nın kullandığı 34 KB 2578 plakalı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşköprü-Kastamonu kara yolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Özel Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır."