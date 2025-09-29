İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Kastamonu'da 5 aylık bebek evinde ölü bulunmuştu! Annesine verilen ceza belli oldu

Kastamonu'da evinde ölü bulunan 5 aylık bebeğin annesi 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 16:15 - Güncelleme:
Kastamonu'da 5 aylık bebek evinde ölü bulunmuştu! Annesine verilen ceza belli oldu
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme, kendisini savunamayacak yakın akrabayı öldürme, ihmali davranışla kasten öldürme" suçlarından tutuksuz yargılanan bebeğin annesi Yasemin G. ile birlikte yaşadığı C.H. katıldı.

"ÇOCUĞUN GÖZLERİ KAPALIYDI, HER YERİ KASILMIŞTI. ALTINI DEĞİŞTİRDİM"

Yasemin G. savunmasında, olaydan bir gün önce evden çıktığını belirterek, "Akşam eve gelmedim, geceyi dışarıda geçirdim. Nasrullah Meydanı'ndaki bankta bir süre uyudum. Sabah ezanında uyanınca eve gittim, çocuğa baktım. Çocuğun gözleri kapalıydı, her yeri kasılmıştı. Altını değiştirdim. Emzirecektim ama emmedi. Ben de C.H.'yi aradım. 'Çocuğa bir şey olmuş' dedim. 112'yi, polisi ben aramadım. Annemi aradım, annem geldi. Çocuğa baktı, 'çocuğu öldürmüşsün' dedi." ifadesini kullandı.

Sanık C.H. ise beraatini talep etti.

22 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Yasemin G'yi altsoydan kendisini savunamayacak çocuğa yönelik ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. C.H. ise beraat etti.

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta 9 Mayıs 2023'te 5 aylık Esmanur G. evinde ölü bulunmuş, otopsi raporunda bebeğin yeterince beslenemediği ve bakımsızlıktan yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

  • bebek cinayeti
  • hapis cezası
  • anne suçu

