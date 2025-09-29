Kastamonu'da 5 aylık bebek evinde ölü bulunmuştu! Annesine verilen ceza belli oldu

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme, kendisini savunamayacak yakın akrabayı öldürme, ihmali davranışla kasten öldürme" suçlarından tutuksuz yargılanan bebeğin annesi Yasemin G. ile birlikte yaşadığı C.H. katıldı.

Yasemin G. savunmasında, olaydan bir gün önce evden çıktığını belirterek, "Akşam eve gelmedim, geceyi dışarıda geçirdim. Nasrullah Meydanı'ndaki bankta bir süre uyudum. Sabah ezanında uyanınca eve gittim, çocuğa baktım. Çocuğun gözleri kapalıydı, her yeri kasılmıştı. Altını değiştirdim. Emzirecektim ama emmedi. Ben de C.H.'yi aradım. 'Çocuğa bir şey olmuş' dedim. 112'yi, polisi ben aramadım. Annemi aradım, annem geldi. Çocuğa baktı, 'çocuğu öldürmüşsün' dedi." ifadesini kullandı.

Sanık C.H. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yasemin G'yi altsoydan kendisini savunamayacak çocuğa yönelik ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. C.H. ise beraat etti.

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta 9 Mayıs 2023'te 5 aylık Esmanur G. evinde ölü bulunmuş, otopsi raporunda bebeğin yeterince beslenemediği ve bakımsızlıktan yaşamını yitirdiği belirlenmişti.