Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 can kaybı

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Aralık 2025 Pazar 19:16
Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 can kaybı
Kuzeykent Pazar Yeri'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cihan Ç. ile kardeşi A.Ç, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerden Cihan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ç. ise taburcu edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

