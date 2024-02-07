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Kastamonu'da bir sürücü tarım aracıyla yaptığı kazayı yara almadan atlattı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halinde iken devrilmesi sonucu yaşanan kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Kastamonu'da bir sürücü tarım aracıyla yaptığı kazayı yara almadan atlattı
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Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Başköy köyünde ikamet eden Fatih Kıyoğlu, patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çalıştığı sırada kaza yaptı. Kıyoğlu, kullandığı patpatın devrilmesi sonucu altında kalmaktan son anda kurtulurken bu anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kafa kamerası görüntülerinde patpat ile seyir halinde olan Fatih Kıyoğlu'nun aracı, saman balyalarını taşımaya çalıştığı sırada devriliyor.

Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Kıyoğlu, kazayı yara almadan atlattı.

Kıyoğlu'nun ikamet ettiği köyde köy işleri yaparak geçimini sağladığı ve bu yaptığı işleri de YouTube kanalında yayınladığı öğrenildi.

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