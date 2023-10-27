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Güncel

Kastamonu'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Kastamonu'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bir şahsın yapılan ikamet ve üst aramasında 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 841 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği, 27 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği, 50 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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