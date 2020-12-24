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Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:01
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Hasan Kılıç (61) yönetimindeki 37 ET 045 plakalı otomobil, Çaykapı köyü kavşağında, karşı yönden gelen İsmail Turan idaresindeki 05 DN 052 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Kılıç ile Turan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçlarda bulunan Zeliha Kılıç ( 56 ) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

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